A 100 anni 'festeggia' con un femore nuovo, centenaria supera l'intervento e riacquista la sua autonomia. "All’inizio è andata su tutte le furie"

L'intervento è stato eseguito con successo a 'Casa Sollievo della Sofferenza': è stato utilizzato un cosiddetto "chiodo endomidollare", una tecnica chirurgica indicata per il trattamento delle fratture laterali del collo del femore. Per impiantarlo si utilizzano tre piccole incisioni di circa 2 cm ciascuna, con tempi chirurgici in media di circa 30 minuti

A 100 anni 'festeggia' regalandosi un femore nuovo e una ritrovata autonomia. Lei è Anna Maria, centenaria di Cagnano Varano, operata con successo a Casa Sollievo della Sofferenza, per la frattura del collo femorale.

"Mia mamma viveva da sola, stava bene. E spesso le facevamo visita. Non ha mai avuto un ricovero, mai un intervento o un problema di salute rilevante. Poi un giorno, mentre si alzava dal letto, è caduta", racconta la figlia Antonia al momento delle dimissioni.

La frattura necessitava un intervento chirurgico urgente: "Non è stato facile convincere una donna di 100 anni che è sempre stata autonoma ed attiva", ha aggiunto la figlia. "All'inizio è andata su tutte le furie, poi ha pian piano cambiato idea. E così siamo riusciti a calendarizzare subito l'intervento".

"La frattura del collo del femore è un momento molto delicato ella vita di un anziano, perché rompe un equilibrio fragile", ha spiegato Domenico Cornacchia, chirurgo dell'Unità di Ortopedia e Traumatologia di Casa Sollievo della Sofferenza, che ha eseguito l'intervento, con l'assistenza dell'anestesista Maria Michela Morena e di tutto il personale di sala operatoria. Ma in casi come questo, l'intervento chirurgico, se eseguito nell'arco delle 24-48 ore, e con un minimo stress chirurgico, ha buone probabilità di riportare il paziente alle condizioni preesistenti".

Nel caso è stato utilizzato un cosiddetto "chiodo endomidollare", una tecnica chirurgica indicata per il trattamento delle fratture laterali del collo del femore. Per impiantarlo si utilizzano tre piccole incisioni di circa 2 cm ciascuna, con tempi chirurgici in media di circa 30 minuti. In altre varianti di frattura del collo femorale, invece, si impianta una protesi e in quel caso si asporta la testa femorale.

Anna Maria, che si è sempre occupata della famiglia e ha lavorato anche nei campi, ha 6 figli e 9 nipoti. È stata dimessa in buone condizioni dopo alcuni giorni di ricovero in Ospedale, per continuare la riabilitazione in una struttura residenziale del Gargano.