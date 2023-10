Gli anziani di Castelluccio Valmaggiore e Faeto insieme alle Terme per non sentirsi soli e per invecchiare bene

L’invecchiamento attivo è fondamentale. Diversi studi hanno evidenziato, infatti, il legame tra l’invecchiare in maniera attiva e i benefici sulla salute fisica e psicologica. È, dunque, una forma di prevenzione a tutti gli effetti. E lo sanno bene sui Monti Dauni dove le Amministrazioni da un po’ di tempo si stanno dando da fare con vere e proprie politiche ah hoc.

Gli ultimi comuni, in ordine di tempo, a muoversi in questa direzione sono stati quelli di Castelluccio Valmaggiore e Faeto che hanno deciso di mettersi in rete per attivare un percorso di invecchiamento attivo e scambi intergenerazionali per la propria popolazione.

E così dal 2 al 14 ottobre i due borghi dauni hanno un servizio di trasporto sociale per anziani con destinazione terme di Castelnuovo della Daunia. In occasione della conclusione del servizio, l’ente gestore delle Terme ha offerto un pranzo sociale con l’obiettivo di creare un momento di socialità, rendendo omaggio a tutti gli anziani partecipanti al progetto.

Una esperienza positiva che ha spinto i due Comuni a muoversi in sinergia anche per altri interventi di inclusione sociale intergenerazionale destinati a persone fragili e anziani. Quest’ultimi saranno coinvolti nella messa a dimora di piantine – donate dalle amministrazioni di Castelluccio Valmaggiore e Faeto - in cassette decorate. Tali fioriere saranno regalate, tramite un accordo di affidamento, ai residenti dei due borghi che potranno esporle davanti alle proprie abitazioni.

“Si tratta di strategie di promozione dell’invecchiamento attivo – sottolinea il sindaco di Castelluccio Valmaggiore Pasquale Marchese – pensate per soddisfare i bisogni e le necessità emergenti. Il nostro obiettivo è quello di realizzare interventi efficaci che riescano a contrastare l’isolamento sociale degli anziani e, al contempo, ad innescare sistemi virtuosi utili a favorire il superamento di barriere digitali, grazie alle nuove generazioni”.

Tra i prossimi interventi in programma, anche escursioni nei comuni di Monte Sant’Angelo e San Giovanni Rotondo e un incontro ricreativo per anziani e persone fragili durante le festività natalizie.