Zero contagi: Casalnuovo Monterotaro è Covid-free

Nessun cittadino positivo al Covid-19, in attesa di tampone o in isolamento fiduciario. Accade a Casalnuovo Monterotaro, piccolo comune sui Monti Dauni che, stando al bollettino contagi delle 12 di oggi, risulta 'Covid-free'. La comunicazione porta la firma del sindaco, Pasquale De Vita. Una 'zona bianca' nella Capitanata, dove invece i contagi da Covid-19 continuano a galoppare, come nel resto della Regione.