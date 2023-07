Donata a Casa Sollievo della Sofferenza una poltrona per trasfusioni

All'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo è arrivata una nuova poltrona per trasfusione. Si tratta di una poltrona altamente funzionale, utile sia per effettuare prelievi che trasfusioni rispondendo inoltre ai requisiti previsti anche per la rianimazione cardiopolmonare. A donarla all’ambulatorio di talassemia è stata l’Associazione Microcitemici di Capitanata.

“Questo dono – ha affermato Antonio Di Rosario, presidente dell'Associazione Microcitemici di Capitanata – vuole essere un simbolo di ringraziamento che l'Associazione fa alla Casa Sollievo della Sofferenza con la quale collabora da oltre quarant'anni. La nostra Associazione riconosce questo Ambulatorio come fiore all'occhiello per tutti i talassemici presenti in Capitanata soprattutto per l'attenzione e la cura che tutto il personale medico e sanitario rivolge ai suoi pazienti”.

Nata nel 1981, l’Associazione opera in Capitanata per combattere una malattia genetica ereditaria assai diffusa nel nostro territorio: la Talassemia o Morbo di Cooley o Anemia Mediterranea. Lo scopo principale dell’AMC è quello di promuovere ed appoggiare tutte le iniziative volte a migliorare l’assistenza e la prevenzione della microcitemia in tutte le forme, più o meno gravi, favorendo nel contempo la soluzione dei problemi relativi all’inserimento dei talassemici nella vita scolastica e sociale. Inoltre, mediante conferenze, pubblicazioni, dibattiti, convegni, meeting, seminari ed incontri, promuove e sollecita l’individuazione dei portatori microcitemici, facilita la programmazione della famiglia mediante la creazione di servizi di assistenza ginecologica, favorisce i rapporti con le Istituzioni, compresi i Centri di Cura e le altre analoghe associazioni, offre assistenza e supporto per il miglior sviluppo e inserimento sociale del paziente talassemico, anche con servizi di consulenza legale, fiscale, ecc.

Le talassemie sono un gruppo di malattie rare ereditarie, caratterizzate da anemia a causa di un difetto genetico nella produzione dell'emoglobina, la proteina responsabile del trasporto di ossigeno e di anidride carbonica nell'organismo. La forma più grave presente alle nostre latitudini è la talassemia beta e le principali complicanze sono soprattutto legate al sovraccarico di ferro che interessa soprattutto cuore, fegato e ghiandole endocrine. Il trattamento, oltre alla terapia trasfusionale, è legato alla terapia ferrochelante che viene somministrata per eliminare il ferro accumulato nel corso delle trasfusioni.