Visite e consulenza gratuitie a 'Casa Sollievo', porte aperte alle donne vittime di violenza

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Fondazione Onda - Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere - lancia la seconda edizione dell'(H)-Open Week con l'obiettivo di supportare le donne vittime di violenza e incoraggiarle a rompere il silenzio, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto.

Anche quest'anno l'Irccs Casa Sollievo della Sofferenza, con il suo servizio di Psicologia Clinica, aderisce all'iniziativa offrendo gratuitamente alla popolazione femminile consulenze, visite, colloqui, info point, e materiale informativo.

Per tutta la giornata di oggi e quella di domai, 26 novembre, le donne vittime di violenza potranno rivolgersi a Casa Sollievo attraverso l'URP (tel. 0882 410389, attivo dalle 9 alle 13) per prenotare una consulenza gratuita e in presenza con le psicologhe dell'ospedale di San Pio: in questa sede verrà valutato ogni singolo caso e saranno attivati tutti i servizi e i percorsi disponibili, che, se necessario, potranno comprendere anche un consulto medico.

Psicologica, fisica, economica, sessuale, stalking, catcalling, porn revenge, discriminazioni, disparità di genere: la violenza contro le donne ha molteplici forme ed "è una grave emergenza sociale che necessita della massima attenzione - ha affermato Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda - per prevenire e proteggere le vittime di violenza servono iniziative mirate per far sì che le donne chiedano aiuto da subito. Attraverso questo (H)-Open Week vogliamo avvicinare le donne alla rete di servizi antiviolenza che dispongono di percorsi di accoglienza protetta e progetti di continuità assistenziale e di sostegno".

In Casa Sollievo della Sofferenza è attivo, già dal 2009, il Progetto Regionale G.I.A.D.A., acronimo di Gruppo Interdisciplinare Assistenza Donne e bambini Abusati, che consente l'accoglienza, la presa in carico e la tutela delle vittime di violenza che accedono in pronto soccorso, grazie alla collaborazione, l'integrazione e la sinergia di una rete inter-istituzionale e interdisciplinare socio-sanitaria.