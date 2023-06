'Casa sollievo della sofferenza' eccellenza nelle diagnosi oncoematologiche di precisione

Ulteriore passo in avanti nella lotta al cancro a ‘Casa sollievo della sofferenza’. La struttura di Ematologia-UTIE dell’ospedale di San Giovanni Rotondo, ieri è arrivato un nuovo microscopio altamente innovativo che permetterà diagnosi oncoematologiche di precisione. La donazione, del valore di 120mila euro, è stata possibile grazie all’intervento finanziario di Ail Foggia Odv.

"Ufficializziamo oggi – ha detto l'ematologo e presidente di Ail Foggia Celestino Ferrandina – una donazione rivolta ai pazienti oncoematologici di Foggia e provincia. Dopo l'impegno profuso, in circa 30 anni nei confronti della struttura di ematologia del capoluogo dauno questo è il primo grande dono che i nostri sostenitori e i nostri volontari offrono all'ematologia dell'adulto di Casa Sollievo. Questa donazione va ad arricchire l'armamentario diagnostico e tecnologico di questa grande struttura. Grazie alle iniziative di raccolta fondi, ai lasciti, alle donazioni liberali e al cinque per mille oggi raggiungiamo un importantissimo risultato".

"La presenza di Ail – ha aggiunto Michele Carella, direttore della struttura di ematologia di Casa sollievo della sofferenza – è importante perché la nostra struttura è ubicata in un posto difficilmente raggiungibile e abbiamo pazienti della provincia di Foggia che desiderano essere curati qui da noi. Il nostro centro, inoltre, attira circa il 40% di pazienti fuori regione. Ail Foggia da anni ospita gratuitamente i pazienti (e i caregiver) che si rivolgono a noi per la diagnosi e la cura di importanti patologie oncoematologiche e per l'attività trapiantologica. Questo microscopio permetterà non solo a noi ma a tutta la comunità scientifica della Capitanata e della Puglia, inserita nella rete REP, di poter offrire diagnosi citogenetiche e di biologia molecolare più minuziose”.