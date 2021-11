Casa Sollievo, gli otorinolaringoiatri Trecca e Vigliaroli premiati dalla Società Italiana di Audiologia e Foniatria

Mercoledì 10 novembre, a Torino, il congresso nazionale della SIAF-Società Italiana di Audiologia e Foniatria ha premiato due medici di otorinolaringoiatria dell’Irccs Casa Sollievo della Sofferenza. Si tratta di Eleonora Trecca e Lucio Vigliaroli.

Alla prima è stata assegnata una borsa di studio per la migliore pubblicazione su rivista scientifica internazionale. Il giovane medico è stata premiata per la pubblicazione di un articolo sul “tip fold-over", una rara ma seria complicanza della chirurgia degli impianti cocleari, anche conosciuti come “orecchi bionici”.

"In questo articolo – spiega Eleonora Trecca, che da circa un anno lavora come medico nell’Unità di Otorinolaringoiatria di San Giovanni Rotondo dopo la frequentazione negli Stati Uniti del Wexner Medical Center della Ohio State University – abbiamo presentato per la prima volta in letteratura i dati preliminari per identificare questa complicanza intraoperatoriamente, cioè in tempo reale, durante l’intervento chirurgico, senza l’aiuto di imaging, ma mediante elettrococleografia, una tecnica elettrofisiologica che studia i potenziali evocati uditivi più precoci dell’orecchio interno".

A Lucio Vigliaroli, che da 39 anni lavora in Casa Sollievo, è stato assegnato l’Ear Award da parte del Centro Ricerche e Studi Amplifon, con la seguente motivazione: “Dagli ultimi 5 anni si sta dedicando alla Telemedicina, con uno sguardo al futuro, per l’evoluzione e la diffusione della Telemedicina sia nel settore diagnostico che in quello terapeutico-assistenziale, occupandosi al riguardo anche di eventi di informazione e formazione sanitaria e sociale, soprattutto in seguito alla pandemia Covid19”.