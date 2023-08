Carlantino paese senza medico, non resta che spostarsi di 27 km: "no" degli abitanti al taxi sanitario

Drammatica carenza di medici di famiglia sui Monti Dauni. A un mese esatto dall'allarme lanciato dal sindaco di Roseto Valfortore Lucilla Parisi, il mayday arriva da Carlantino, comune di poco più di 800 abitanti rimasto senza medico di famiglia: da settimane, infatti, è possibile rivolgersi soltanto alla guardia medica, che però non può soddisfare tutte le richieste, poiché per quanto riguarda le analisi e determinati farmaci, è necessario, appunto, che si esprima il medico di base.

Analoga situazione a Castelluccio dei Sauri, dove uno dei due medici di famiglia si trasferirà e 350 anime saranno costrette a spostarsi in altri paesi del Subappennino. La collega può assorbire soltanto una parte, meno della metà, di 639 pazienti. Per 373 di loro la soluzione si troverebbe a Deliceto.

Una problematica seria che si va a sommare alle ulteriori criticità che attanagliano le piccole comunità delle aree interne dei Monti Dauni, distanti dai centri ospedalieri e caratterizzate da infrastrutture stradali non ottimali.

Vieppiù che medico con residuo di assistenza più vicino è a Pietramontecorvino, distante 27 chilometri, troppo soprattutto per anziani ed infermi. Nel borgo che si affaccia sulla diga di Occhito ci sono parecchie persone allettate con patologie serie e hanno urgentemente bisogno di avere un medico.

Per questo motivo, i carlantinesi hanno sottoscritto una petizione indirizzata al Ministro della Salute, al presidente della Regione Puglia, al prefetto di Foggia e al direttore generale dell'Asl Fg Antonio Nigri. I firmatari sono 406 e chiedono l'immediata nomina di un medico di medicina generale, facendo ricorso anche alla strada del precetto nei confronti dei medici presenti all’interno del Servizio Sanitario oppure facendo ricorso in extremis ai medici militari. "L'art. 32 della Costituzione dice che 'La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività'. Tale fondamentale diritto viene meno se, il medico di famiglia, quale primo presidio della sanità al cittadino, non è più presente capillarmente sul territorio".

Una prima soluzione prospettata, che i cittadini respingono al mittente, è quella di attivare un servizio taxi sanitario per sopperire alle esigenze di tutti coloro che non possono muoversi con mezzi propri. Una soluzione che, secondo i cittadini, assolutamente non è in grado di soddisfare le numerose richieste di assistenza da parte degli anziani e che soprattutto non fornisce risposte alle tante persone che necessitano di assistenza domiciliare.