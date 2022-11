Uomo morto per malore, scoppia di nuovo il caso della carenza di medici del 118 (che non scelgono San Nicandro)

"Questa mattina un nostro concittadino ha perso la vita molto probabilmente per un arresto cardiocircolatorio. Chiamati i soccorsi, sul posto si sono presentati un infermiere, un autista e un soccorritore. Non potendo fare terapia hanno effettuato la manovra Blsd in attesa del medico, arrivato tempestivamente da Cagnano con la sua equipe. Vogliamo e pretendiamo h 24 la presenza di un medico sul territorio, perché una città come San Nicandro Garganico non può permettersi il lusso di non avere il medico a bordo". Così Antonio Berardi, consigliere comunale di minoranza ed ex candidato sindaco, sul decesso improvviso di un uomo colto da malore per strada il 3 novembre.

Dalla Asl di Foggia precisano che ieri, all'arrivo dell'ambulanza non medicalizzata del 118, la persona era già deceduta e che quando è stato applicato il defibrillatore non c'era più battito. Subito dopo è giunto il medico che nel frattempo era stato attivato dalla centrale operativa. Una volta sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

A San Nicandro Garganico i medici fissi presso la postazione del 118 sono due. I turni scoperti vengono garantiti dalle postazioni dei comuni vicini. In caso di codice rosso, la centrale operativa attiva l'intervento dell'ambulanza del 118 del posto e contemporaneamente la medicalizzata più vicina, che, solitamente, è quella di Cagnano Varano.

Tuttavia la carenza dei medici riguarda più postazioni del 118 ed è, del tutto evidente, che non fa eccezione quella di San Nicandro Garganico. Sulla questione, se è vero che i medici che partecipano ai bandi hanno l'opportunità di scegliere la destinazione, è altrettanto vero che quella della cittadina garganica è ritenuta meno appetibile di altre.

La questione della carenza dei medici più in generale, quelli di guardia medica e quelli del 118, era stata discussa il 9 luglio scorso durante un incontro svoltosi presso la sede del Comune di San Nicandro Garganico tra l'amministrazione in carica, la Asl Fg e gli operatori sanitari.

Per quanto riguarda il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica), in quella occasione era emerso che sarebbero stati i medici reperibili a coprire i turni scoperti. Era stato messo in evidenza che a quella data, tutti gli avvisi per la copertura dei posti a tempo indeterminato, purtroppo avevano avuto esito negativo. Tuttavia, grazie ad alcuni approfondimenti e ai chiarimenti circa gli aspetti organizzativi della turnazione e al forte senso di responsabilità dei medici reperibili, era stato aumentato il numero dei turni coperti anche nei weekend.

Era però emerso che la carenza dei medici riguardasse anche la postazione 118. Per contrastarla, la direzione della Asl Foggia aveva già chiesto ed ottenuto da altri medici operativi nelle postazioni limitrofe, la disponibilità a coprire parte dei turni carenti.

Antonio Berardi non si arrende: "Adesso basta, combatteremo senza tregua fino a quando il tutto rientrerà nella normalità".