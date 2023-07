Carenza di personale al Policlinico Riuniti: mancano soprattutto gli oss, il freno della Regione

Al Policlinico Riuniti di Foggia c’è una carenza di personale, perlopiù di operatori socio-sanitari. Tuttavia in merito alle assunzioni, la Regione Puglia, attraverso la nota del direttore del dipartimento di Promozione della Salute e Benessere Animale, Vito Montanaro, con particolare riferimento al contenimento della spesa del personale Servizio Sanitario Regionale, ed in considerazione della rilevante incidenza di tale voce di costo rispetto alla spesa complessiva, ha disposto che tutte le tipologie di reclutamento di personale del comparto e della dirigenza, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, nonché il conferimento di nuovi incarichi di direzione di struttura complessa e di struttura semplice di tutte le articolazioni aziendali, di direzione di dipartimento ospedaliero e territoriale, di direzione dei distretti socio sanitari, potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte delle Giunta Regionale.

E sulla base di eventuali esigenze, documentate, rappresentate dai direttori generali delle Asl, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli I.r.c.c.s pubblici per le quali sia, ad ogni modo, attestato il rispetto dei Piani Triennali di Fabbisogno del Personale, dei Piao e dei relativi tetti di spesa assegnati, nei limiti del Fondo Sanitario Regionale annuale.

Sulla questione, il 12 luglio, si è tenuto l’incontro tra le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto e la direzione strategica del Policlinico Foggia, per l’informativa, sul Piano triennale di fabbisogno del personale. “Ci faremo carico di investire le nostre segreterie regionali al fine di sbloccare questa situazione con la Regione. Inoltre, a dimostrazione del nostro impegno rivolto sia alla tutela dei Lavoratori che alla tutela del diritto alla salute dei cittadini della nostra provincia, evitando, quindi, azioni che potessero ancor più peggiorare la già delicata situazione, seppur evidenziando le criticità a cui si va incontro con una pianta organica insufficiente, abbiamo formulato delle proposte volte ad alleggerire la grave situazione”.

Le sigle sindacali si sono impegnate ad avanzare le richieste di procedere ad una riqualificazione in operatori socio-sanitari del personale di supporto in servizio a tempo indeterminato ed in possesso del diploma abilitante; l’assunzione di personale per i trasporti (pazienti, prelievi etc.); la disposizione di un'equa distribuzione nelle strutture di personale con limitazioni fisiche; l'attivazione di avvisi pubblici per la sostituzione su assenze prolungate del personale (aspettative, interdizioni per gravidanza etc.); la ridefinizione del fabbisogno per i tecnici di laboratorio biomedico e di radiologia medica e l’istituzione della figura di autista soccorritore.

Il Policlinico Riuniti di Foggia, al 31 dicembre 2022, conta 3398 dipendenti, mentre quest’anno il costo complessivo del fabbisogno personale è di 185.930.579,16 (il costo dirigenza è di 71.930.042,76 euro, mentre il costo comparto è di 114.000.536,40). Nei primi giorni di gennaio erano stati stabilizzati oltre 500 lavoratori: 405 infermieri, 47 operatori sociosanitari, 21 medici, 17 ostetriche, 6 fisioterapisti, 6 autisti di ambulanza, 4 logopedisti e 3 biologi.