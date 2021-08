Operazione completata, la Cardiologia universitaria trasferita completamente al Deu: installati due angiografi di ultima generazione

La consegna è stata completata, come da programma, con una formazione teorica e poi pratica con le prime procedure di coronarografia ed angioplastica in regime di crew training con addestramento del personale assistito da specialists, presso le sale di Emodinamica e di Elettrofisiologia della Cardiologia Universitaria ubicate al V piano del DEU del Policlinico Riuniti di Foggia.

Si è completato il trasferimento della Cardiologia Universitaria presso il Dipartimento di Emergenza Urgenza del Policlinico Riuniti di Foggia. Consegnati, infatti, ed istallati i nuovi angiografi per le sale di Emodinamica e di Elettrofisiologia della Struttura Complessa di Cardiologia Universitaria, diretta dal Prof. Natale Daniele Brunetti.

I due apparecchi rappresentano una vera piattaforma di nuova concezione per l’interventistica cardiologica, con guida live per eseguire in modo semplice ed accurato anche procedure estremamente complesse, costituendo un salto generazionale nell’imaging cardiovascolare invasivo.

La piattaforma interventistica istallata è stata progettata specificatamente per risparmiare tempo, abilitando i membri del team interventistico ad effettuare due task contemporaneamente in sala d’esame e in sala controllo, senza interrompersi a vicenda e dando accesso a tutte le informazioni importanti da ogni postazione di lavoro.

Inoltre, l’assetto ClarityIQ è in grado di ridurre significativamente le dosi di raggi utilizzate, come dimostrato in lavori su 18 studi clinici e 3.840 pazienti in tutto il mondo.

La consegna è stata completata, come da programma, con una formazione teorica e poi pratica con le prime procedure di coronarografia ed angioplastica in regime di crew training con addestramento del personale assistito da specialists, presso le sale di Emodinamica e di Elettrofisiologia della Cardiologia Universitaria ubicate al V piano del DEU del Policlinico Riuniti di Foggia.

“Con la diagnostica interventistica cardiologica, si completa così il trasferimento della Struttura di Cardiologia Universitaria del Policlinico Riuniti di Foggia presso il IV ed il V piano del Dipartimento di Emergenza Urgenza - DEU - commenta il Direttore Generale del Policlinico Riuniti di Foggia Dott. Vitangelo Dattoli. Dopo l’attivazione degli ambulatori della Cardiologia al piano -1, sono stati progressivamente attivati i 24 posti letto di Cardiologia al IV piano e gli 8 posti letto di Terapia Intensiva Cardiologica (UTIC) presso il V piano del DEU. La Centrale di Telecardiologia al V piano e gli Ambulatori interni di Ecocardiografia Avanzata completano l’assetto della Cardiologia Universitaria presso la nuova sede del DEU, in un contesto in grado di assicurare il massimo confort per i pazienti e i massimi standard assistenziali.”