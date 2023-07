Con la onlus Louis Braille la prevenzione non va in vacanza

Il pretesto sono i panorami mozzafiato della Capitanata, talmente belli che non poterli vedere sarebbe un vero peccato. E’ così che parte la campagna ‘La prevenzione non va in vacanza’ promossa e finanziata dalla Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità - IAPB Italia ONLUS, attuata nella provincia di Foggia dalla Sezione Territoriale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS e dalla Louis Braille Cooperativa Sociale ONLUS.

Infatti tutto è partito con le maxi affissioni in giro per la città con le bellezze del nostro territorio accompagnate dallo slogan "Che vista! Prendiamocene cura. Sempre!". Giocando sulla doppia linea della tutela del territorio e della prevenzione in campo oculistico, l’obiettivo della campagna è sensibilizzare ed informare i cittadini allo scopo di attuare una corretta routine per prevenire eventuali problematiche visive durante il periodo estivo attraverso una serie di semplici consigli specificatamente realizzati da esperti oculisti.

Quindi, alla campagna pubblicitaria, nei prossimi giorni si affiancherà una serie di eventi realizzati anche in collaborazione con il Polo Biblio Museale di Foggia e la Biblioteca provinciale di Foggia ‘La Magna Capitana’. Giovedì 20 luglio dalle 10 alle 12, in forma giocosa verranno sensibilizzati ragazzi dagli 8 ai 12 anni attraverso uno specifico laboratorio presso la Biblioteca con la referente Patrizia Cotugno e le Educatrici della Louis Braille Cooperativa Sociale ONLUS.

Sabato 29 dalle 19 nel chiostro comunale di San Giovanni Rotondo si svolgerà un incontro pubblico per parlare della bellezza della vista e dell’importanza di prendersene cura. Interverranno il Sindaco Michele Crisetti, la Vice Presidente della Provincia di Foggia Nunzia Palladino, il Presidente della ‘Louis Braille Cooperativa Sociale ONLUS’ Michele Corcio e il Dott. Antonio Laborante (Direttore della Divisione di Oculistica dell’Ospedale Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza). L’iniziativa ‘La prevenzione non va in vacanza 2023’ si concluderà martedì 25 luglio a Carapelle con una manifestazione musicale a cura dell’Accademia musicale Cinque Reali Siti, diretta dal Prof. Franco De Feo.