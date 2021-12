Vaccini anti-Covid, nel Foggiano giornate 'open day' dedicate ai bambini

Da domani, prende il via in provincia di Foggia una serie di iniziative finalizzate ad aumentare la copertura vaccinale in età pediatrica (5-11 anni). La Asl di Foggia ha predisposto un calendario con data e luogo degli open day previsti, a Foggia e nel resto della provincia.

SEDE FOGGIA

Lunedì 3 Gennaio 2022 H.15.00 - 18.00 P.zza Pavoncelli – Ambulatorio Sisp

Lunedì 3 Gennaio 2022 H.15.30 - 18.30 Hub Vaccinale Presso Fiera

SEDE SAN SEVERO

Giovedì 30 dicembre 2021 dalle 9.00 alle 13.00 Via De Palma

Lunedì 03.01.2022 dalle 15.00 alle 19.00 Via Croghan

Giovedì 06.01.2022 dalle 9.00 alle 13.00 Via De Palma

SEDE DI SAN NICANDRO GARGANICO

LUNEDÌ 3 .01.2022 - H.15.00 – 18.00 Ufficio Igiene via M. Del Campo

SEDE DI CERIGNOLA

MARTEDI’ 4 GENNAIO 2022 H. 09.30 – 14.00 presso Pala Tatarella Corso Scuola agraria snc

SEDE DI ORSARA

LUNEDÌ 03.01.2022 dalle ore 9.30 alle ore 13.00 , Via G.di Vittorio - Auditorium comunale

SEDE DI LUCERA

Domenica 2.01.2022 dalle 9.00 alle 13.00,Via Trento, 1

SEDE TORREMAGGIORE

MARTEDÌ 4 GENNAIO 2022 H. 09,00 - 13.00, via S. Scudiero s.n.c.,, Zona PIP

SEDE MANFREDONIA

LUNEDÌ 3 GENNAIO 2022 H.15.00 – 18.00, via Canne HUB Sacra Famiglia

SEDE DI VICO DEL GARGANO

LUNEDÌ 3 GENNAIO 2022 H.15.00 – 18.00 presso HUB SISP