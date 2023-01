Casi di bronchiolite in aumento nel Foggiano: sintomi e cure. Il dott. Ciccarelli: "Contattateci senza esitazione"

La bronchiolite è una infezione causata da alcuni virus che colpisce l'apparato respiratorio dei bambini più piccoli. I sintomi della bronchiolite sono tosse, febbre e difficoltà respiratorie. Il virus sinciziale Il virus che causa più frequentemente la bronchiolite è l'Rsv (Virus respiratorio sinciziale), che si trasmette facilmente tra gli esseri umani. Quando una persona affetta dal virus tossisce o starnutisce rilascia in aria delle minuscole particelle che contengono il virus.



Come si cura?

"Non ci sono cure specifiche per questo virus, ma si tratta come un comune raffreddore. Lavaggi nasali e aerosol sono gli unici rimedi per alleviare i sintomi".



Quando è necessario rivolgersi al pediatra o ricorrere al ricovero ospedaliero?

"Tra i sintomi più gravi c'è la mancanza di appetito o, ancor peggio, quando il bambino non assume liquidi. A questi si aggiunge la mancanza di ossigenazione nel sangue che può portare il bambino ad assumere una colorazione violacea. In questi casi, anche dietro consiglio del pediatra, è necessario ricorrere al ricovero ospedaliero".



Come prevenire l'infezione?

"La bronchiolite, come qualsiasi altro virus, va prevenuto prestando attenzione sia all'igiene, quindi lavando spesso le mani, disinfettando le superfici e i giocattoli e, in caso di contatto con altre persone, anche se solo raffreddate, si rende necessario l'utilizzo della mascherina. Tutte pratiche che abbiamo ben imparato con l'espansione del Covid".