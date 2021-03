Tumore al seno, il grande lavoro della 'Breast Unit' nell'anno del Covid: "Momenti duri ma sempre accanto alle donne"

Marcello Di Millo: “Sono passati cinque anni dalla istituzione della Breast Unit del Policlinico di Foggia. E anche in momenti difficili come quello che stiamo vivendo, la Breast Unit, come recita lo slogan di questo 8 marzo “è sempre accanto alle donne”