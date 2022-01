Covid, 137 ricoverati al Riuniti: 13 positivi sono in rianimazione

Sale a 137 (+9 rispetto a una settimana fa) il numero di positivi ricoverati nei reparti Covid del Policlinico Riuniti di Foggia. L’aumento più significativo delle presenze si registra in Gastroenterologia, reparto vuoto una settimana fa, dove adesso sono occupati 14 posti letto.

Stabile la situazione in malattie infettive, dove sono presenti 66 pazienti (-1) e in pneumologia (27 persone). Sono 13 gli ospedalizzati in rianimazione (+1 rispetto a una settimana fa), mentre in chirurgia i posti letto occupati salgono da 9 a 10.

Diminuiscono le pazienti in ostetricia (da 10 a 6), mentre resta una persona ricoverata in psichiatria. A questi si aggiungono altre 5 persone in medicina d’urgenza – Obi Covid. Non si registrano presenze in nefrologia e in terapia intensiva neonatale. Sale a 69 anni l’età media dei pazienti, il 57% dei quali è di sesso maschile.