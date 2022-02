Covid, quasi 9300 casi in Puglia e picco di decessi: nel Foggiano oltre 1400 nuovi positivi

Nuova impennata di contagi in Puglia dove nella giornata di oggi sono stati registrati 9289 casi su 56629 tamponi. Il numero più alto di casi è stato registrato nel Barese (2603); altri 2438 sono stati rilevati nella provincia di Lecce, 1465 nella provincia di Foggia, 1199 nel Tarantino, 763 nel Brindisino e 735 nella Bat. Chiudono il conto 55 casi di residenti fuori regione e 31 di provincia non definita.

Ben 20 i morti accertati, ai quali si aggiungono altri 13 decessi relativi ai giorni scorsi. Si tratta del dato giornaliero più alto registrato dall'inizio dell'anno.

Continua a scendere il numero dei casi attivi (104866), così come quello dei ricoverati: 732 sono i posti letto occupati in area medica e 67 quelli in terapia intensiva.