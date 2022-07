Covid, poco più di 8mila nuovi casi in Puglia: Foggia provincia con l'incidenza più bassa

Sono 8037 i nuovi casi di positività all'infezione da Covid-19 registrati oggi in Puglia. Poco più di 32300 sono i tamponi processati (tasso di positività al 24,8%).

Nello specifico, 2399 sono i nuovi casi nel Barese, 1771 nella provincia di Lecce, 1313 nella provincia di Taranto, 857 nel Foggiano, 804 nella provincia di Brindisi, 725 nella Bat, 135 riferiti a residenti fuori regione, 33 di provincia non definita.

Dunque, per il terzo giorno consecutivo in Puglia l'incidenza cala, seppur lentamente. Foggia è la provincia con il numero di casi per 100mila abitanti più basso, nonché l'unico sotto quota mille (983,3).

Sale a 93017 il numero delle persone attualmente positive: sul fronte ricoveri, restano 18 le persone in terapia intensiva, mentre salgono a 479 i posti letto occupati in area non critica.

Con gli 8 decessi di oggi, sale a 8722 il numero delle vittime dall'inizio della pandemia.