Covid, 214 casi nel Foggiano: in Puglia 1388 nuovi positivi e 4 decessi

Oggi in Puglia sono stati rilevati 1388 nuovi casi positivi all'infezione da Covid-19, su quasi 9mila tamponi processati. Sono 4 le persone decedute, per un totale di 9287 vittime accertate dall'inizio dell'emergenza pandemica. Foggia è la terza provincia per numero di nuove positività individuate (214).

A Lecce spetta ancora il primato (436) dei casi; 363 sono i casi nel Barese, 142 nel Brindisino, 137 nella provincia di Taranto e 81 in quella di Barletta-Andria-Trani. Si segnalano, inoltre, 15 casi riferiti a persone residenti fuori regione (13) e di provincia non definita (2). Sono poco meno di 15mila (14938) le persone attualmente positive. Sul fronte ricoveri, 218 sono le persone ricoverate in area non critica e 14 quelle in terapia intensiva.