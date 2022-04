40 persone lottano in Rianimazione, oltre 118mila i positivi in Puglia

Quindici morti e 6670 nuovi casi su 39.011 testi all'infezione da Covid-19 Coronavirus. Questo il bilancio del bollettino di oggi 2 aprile in Puglia. Nelle ultime 24 ore in provincia di Foggia sono stati registrati 809 casi. Nel Barese 2204, 1588 in provincia di Lecce, 885 nel Tarantino, 648 nel Brindisino e 453 nella Bat. Sono 63 invece, i casi dei residenti fuori regione, 21 in via di definizione. Attualmente risultano positive 118.105 persone mentre sono 728 i ricoverati, di cui 678 nei reparti di area non critica e quaranta in terapia intensiva.