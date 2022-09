Oltre 1000 nuovi positivi in Puglia: casi attivi e ricoverati in calo

La notizia buona è che aumentano i guariti e, quindi, diminuiscono gli attualmente positivi. Ad oggi 3 settembre 2022 sono 18.484. Stesso discorso per le persone ricoverate in area non critica e in terapia intensiva, in calo rispetto a ieri, rispettivamrnte 186 e 7. Sono invece 1.092 i nuovi casi di Covid-19 Coronavirus scovati su 10.991 test giornalieri. Due invece le persone decedute. Le province più colpite restano quelle di Bari con 293 e Lecce con 289. A seguire Foggia con 143, Taranto con 136 e Brindisi con 126. Sessantasei sono i nuovi positivi nella Bat. I residenti fuori regione 34 e quelli di provincia in definizione cinque.