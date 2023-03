Covid: il bollettino di oggi 22 marzo in Puglia e in provincia di Foggia

Oggi 22 marzo in Puglia sono stati registrati due decessi e 114 nuovi casi su 3.240 test all'infezione da Covid-19 Coronavirus. La provincia con più persone colpite dal virus è quella di Bari con 37 positivi accertati nelle ultime 24 ore. A seguire le province di Taranto con 26 casi, Lecce 22, Brindisi e Foggia entrambe con 11 e la Bat con cinque casi. C'è un caso di un residente fuori regione e un altro di provincia in via di definizione. Attualmente in Regione ci sono 1651 infetti, 75 ricoverati in area non critica e quattro in terapia intensiva.