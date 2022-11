Covid, quasi 15mila attualmente positivi e 215 ricoverati in Puglia

2.719 casi su 17.113 tamponi e sei vittime. Questo il bilancio delle ultime 48 ore in Puglia. Gli attualmente positivi sono 14.796 mentre i ricoverati sono 215, di cui 203 in area non critica e 12 in terapia intensiva. La provincia più colpita è Lecce con 926 infetti, a seguire c'è Bari con 791. Negli ultimi due giorni nel Foggiano ci sono stati trecento positivi.Qualcuno in più, 304, a Taranto. E ancora, 257 nel Brindisino e 162 nella Bat. Sono 28 i residenti fuori regione mentre due di provincia in via di definizione.