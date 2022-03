Omicron non arresta la marcia: oltre 80mila contagiati in Puglia, tasso di positività in aumento

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati registrati 4422 casi su 24527 test all’infezione da Covid-19 Coronavirus. E’ risultato positivo un pugliese su 5,5. Due le persone decedute. E’ questo il bilancio del bollettino di oggi 13 marzo. Lecce e Bari restano le province più colpite da questa ondata di fine inverno, rispettivamente con 1496 e 1265 positivi. A seguire Taranto con 470, Foggia con 488, Brindisi con 381 e la Bat con 278 casi. Attualmente ci sono 80152 positivi e 571 ricoverati, di cui 543 in area non critica e 28 in terapia intensiva. In Puglia, nell'ultima settimana si sono registrate oltre 5mila positività in più rispetto al periodo precedente di monitoraggio (27252 vs 22169) a fronte di circa 5mila tamponi in meno, con un tasso di positività salito al 15,6%. Lo stesso giorno dell'anno scorso, il 13 marzo 2021, i positivi erano 38.367 ma i ricoverati erano 1617