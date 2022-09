Covid, scendono gli attualmente positivi in Puglia: sono meno di 20mila

Il bollettino della Regione Puglia di oggi 1 settembre 2022 riporta 1.025 nuovi casi su 8.976 test giornalieri all'infezione da Covid-19 Coronavirus. Le persone decedute sono sei. La più colpita è la provincia di Bari con 307 positivi, a seguire Lecce con 271, Taranto con 144, Foggia con 134, Brindisi con 73 e la Bat con 59. Sono 28 invece i casi fuori regione mentre quelli di provincia in via di definizione sono nove. Scendono al di sotto delle ventimila unità le persone attualmente positive: precisamente sono 19503, mentre le persone ricoverate sono 219 (208 in area non critica e 11 in terapia intensiva).