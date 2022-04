Covid, lieve calo dei ricoverati al Riuniti: 9 persone in rianimazione

Scendono di due unità i ricoverati nei reparti Covid del Policlinico Riuniti di Foggia. In totale sono 106 i posti letto occupati. Di questi, 48 sono in malattie infettive (-3 rispetto a una settimana fa), 25 in pneumologia (-3), 7 in chirurgia (+2), 4 in ginecologia (-1), 12 in reumatologia e 1 in psichiatria. Salgono a 7 a 9 i positivi ricoverati in rianimazione.

Si segnalano, inoltre, 10 persone in pronto soccorso nella Medicina d’urgenza – Obi Covid.

Resta invariata l’età media dei ricoverati (75 anni), ma aumenta la percentuale di donne, che si attestano al 51%.