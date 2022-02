Covid, 134 positivi al Riuniti: diminuiscono i ricoverati in rianimazione

Lieve flessione dei posti letto occupati nei reparti Covid del Policlinico Riuniti. Secondo il consueto report settimanale del Policlinico, sono 134 i positivi presenti, tre in meno rispetto allo scorso venerdì.

Cambia la distribuzione dei ricoverati che aumentano in malattie infettive (da 66 a 67) e in ostetricia (da 6 a 10). Si riducono, invece, in pneumologia (da 27 a 24), in chirurgia (da 10 a 8) e in gastroenterologia (da 14 a 13). Diminuiscono di due unità anche i positivi in rianimazione, passati dai 13 di una settimana fa agli 11 attuali. Resta, infine, un posto letto occupato in psichiatria.

Si segnalano, infine, 9 presenze in medicina d’urgenza-Obi Covid. Stabile l’età media dei pazienti (68 anni), il 57% dei quali è di sesso maschile.