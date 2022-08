Buone notizie dal policlinico Riuniti: 22 ricoverati in meno nelle ultime due settimane

Ventisette persone ricoverate in malattie infettive, dieci in Pneumologia, una in Rianimazione, otto in area chirurgica, un paziente in terapia intensiva neonatale. Quarantasette in tutto: questo il bilancio dei ricoveri Covid presso il Policlinico Riuniti di Foggia, ancora in calo rispetto a sette giorni fa, quando si contavano 55 unità infette dall'infezione al Covid-19 Coronavirus. Ventidue in meno rispetto a due settimane fa. Sale l'età media: 77 anni. Più maschi, che donne: 51% contro il 49%