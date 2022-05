Covid in Puglia: meno di 300 ricoverati nei reparti ordinari

Non si arresta la flessione della curva dei contagi in Puglia. Nella giornata che, di consueto, fa registrare il picco settimanale, sono 1756 i casi riscontrati in Puglia, su 13584 tamponi processati (12,9% il tasso di positività). Ancora alto il numero dei decessi, ben 11, per un totale di 8504 vittime dall'inizio dell'emergenza pandemica.

A livello provinciale, 610 casi sono stati rilevati nel Barese, 386 nella provincia di Lecce, 255 in quella di Foggia, 237 nel Tarantino, 148 nella provincia di Brindisi e 100 nella Bat. Si segnalano, inoltre, 16 casi riferiti a residenti fuori regione e 4 di provincia non definita.

In netto calo il numero delle persone ricoverate, in particolar modo quelle nei reparti ordinari, il cui dato scende sotto quota 300 (275). Sono 12 le persone in terapia intensiva.