Covid, scendono sotto quota cento i ricoverati al Riuniti: 6 persone in rianimazione, un bambino in terapia intensiva neonatale

Drastico calo dei ricoverati nei reparti Covid del Policlinico Riuniti: per la prima volta, dopo diverse settimane, il numero dei posti letto occupati scendono sotto quota 100.

Sono 96 i pazienti totali ricoverati. In malattie infettive scendono a 48 i positivi ricoverati (-11 rispetto a una settimana fa), mentre restano invariati i dati della pneumologia (18 ricoverati) e dell’area di reumatologia (12). Passano da 8 a 7 i posti letto occupati nell’area chirurgica.

Rispetto a una settimana fa, risulta vuoto il reparto di gastroenterologia; lieve incremento delle pazienti in ostetricia-ginecologia (da 1 a 4). In rianimazione scendono a 6 i positivi ricoverati. Si segnala, inoltre, una presenza in terapia intensiva neonatale.

È di 73 anni l’età media dei pazienti ricoverati, il 54% dei quali è di sesso maschile. Si segnalano, infine, 2 persone in medicina d’urgenza – Obi Covid.