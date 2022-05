Covid, meno di 40 ricoverati al Riuniti: nessun paziente in rianimazione

Per la prima volta dopo diversi mesi, non si registrano presenze in rianimazione di persone positive al Covid. Come evidenzia l’ultimo report diramato dal Policlinico Riuniti, è sceso a 39 il numero di pazienti ricoverati nei reparti Covid del policlinico. La quasi totalità delle presenze si registra in Malattie infettive, unico reparto in cui il numero dei pazienti è aumentato (da 28 a 31). Passano da 12 a 7 i pazienti in pneumologia, mentre in chirurgia risulta un posto letto occupato (-4 rispetto a una settimana fa).

Vuoti, oltre a quello di rianimazione, anche i reparti di ostetricia-ginecologia e di psichiatria. Si segnalano, inoltre, due persone in Medicina d’urgenza.

Resta alta l’età media dei pazienti ricoverati (76 anni), il 51% dei quali è di sesso maschile.