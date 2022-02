Covid, 15 pazienti in meno al Riuniti: 7 persone sono ricoverate in terapia intensiva

Aumentano i pazienti in reumatologia (da 5 a 12), ma diminuisce di 15 unità il dato complessivo di positivi ricoverati nei reparti Covid del Policlinico Riuniti di Foggia.

Secondo l’ultimo report del Policlinico, sono 117 le persone ricoverate. Il calo più significativo si registra in pneumologia dove i posti letto occupati scendono da 25 a 18.

In diminuzione anche i positivi in malattie infettive (da 62 a 59), e ginecologia (da 8 a 1). Passa da 14 a 12 il dato delle presenze in gastroenterologia, mentre in rianimazione risultano presenti 7 persone. Restano 8 i positivi nell’indirizzo chirurgico di malattie infettive.

Infine, si registra una presenza in medicina d’urgenza-Obi Covid.

Sale a 76 anni l’età media dei pazienti, il 52% dei quali è di sesso maschile.