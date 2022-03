Covid, poco più di 100 ricoverati al Riuniti: 6 persone in rianimazione

Sono 101 le persone positive al Covid ricoverate presso il Policlinico Riuniti di Foggia. Rispetto alla scorsa settimana si osserva una riduzione di tre unità.

Nello specifico, sono 49 (+2 rispetto a una settimana fa) i posti letto occupati in malattie infettive, 25 (+2) in pneumologia, 8 in chirurgia (-2).

Resta invariato il dato in reumatologia dove sono 12 i pazienti ricoverati. Si segnala, inoltre, una presenza in meno in ostetricia, mentre sono 6 le persone in terapia intensiva, tre in meno rispetto a una settimana fa.

In medicina d’urgenza – Obi Covid sono presenti 6 persone.