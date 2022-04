Covid, diminuiscono ancora i ricoverati al Riuniti

Nuovo significativo calo del numero di ricoverati nei reparti Covid del Policlinico Riuniti di Foggia. Secondo il consueto report settimanale, diramato quest'oggi, sono 71 i posti letto occupati attualmente, con una riduzione di ben 16 unità rispetto alla scorsa settimana.

Il calo più evidente si registra nel reparto di malattie infettive, dove il numero di ricoverati è sceso da 42 a 34. Altre 20 persone sono presenti in pneumologia (-2 rispetto a una settimana fa), 1 in ostetricia-ginecologia (-2) e 8 in reumatologia (-4). L'indirizzo chirurgico di malattie infettive è l'unco reparto nel quale il numero di posti letti occupati è in aumento (da 4 a 5).

Scende a 3 il numero dei positivi in rianimazione. Si segnalano, infine, 3 presenze in Medicina d'urgenza.

Sale a 78 anni l'età media dei ricoverati, il 55% dei quali è di sesso femminile.