Impennata di pazienti Covid al Riuniti: 90 in più nel giro di un mese, ci sono anche due neonati

E’ di 128 il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia. Salgono a 67 quelli che si trovano nel reparto delle Malattie Infettive, ben 27 i posti letto occupati in Pneumologia. Aumentano quelli in terapia intensiva: sono 12. Altri nove in malattie infettive ad indirizzo chirurgico, 10 ad indirizzo ostetrico-ginecologico, uno ad indirizzo psichiatrico. Due i pazienti ricoverati in terapia intensiva neonatale.

L’età media è di 66 anni, mentre il 59% è di sesso maschile. Dieci i soggetti in medicina d’urgenza obi covid. Venti pazienti in più rispetto a una settimana fa, quattro unità in più in Rianimazione. Un mese fa erano 36. In tutta la Puglia sono 754 i contagiati finiti in ospedale: 691 i pazienti ricoverati in area non critica e 63 in terapia intensiva.