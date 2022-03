Covid, stabile la situazione dei ricoverati al Riuniti: 9 positivi in rianimazione

Resta pressoché invariata la situazione dei ricoverati nei reparti Covid del Riuniti di Foggia. Secondo l’ultimo report diramato dal Policlinico, sono occupati 104 posti letto (uno in meno rispetto a una settimana fa).

Poche le variazioni: in Malattie infettive i pazienti passano da 48 a 47; invariato il dato in pneumologia dove sono occupati 23 posti letto. Si registra una presenza in più in reumatologia (da 11 a 12) e in chirurgia (da 9 a 10), mentre cala di tre unità il dato dell’ostetricia-ginecologia (da 5 a 2 pazienti). Inoltre, si rileva la presenza di un paziente in psichiatria.

Invariato il dato della rianimazione, dove restano 9 i pazienti ricoverati, così come quello della medicina d’urgenza-Obi Covid dove figurano 4 persone.

È di 73 anni l’età media dei pazienti, il 53% dei quali di sesso maschile.