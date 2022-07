Covid, 73 pazienti al Policlinico Foggia: torna a svuotarsi la rianimazione

Sono 73 i pazienti positivi al Covid-19 ricoverati nei reparti del Policlinico Foggia. Il dato è in leggero calo (-3) rispetto a una settimana fa.

Nello specifico, la riduzione più consistente dei ricoverati si evidenzia nei reparti di Malattie Infettive e Pneumologia, dove si registrano rispettivamente 38 e 18 presenze, per un calo complessivo di 6 unità rispetto a una settimana fa.

Salgono, invece, a 9 (5) i positivi presenti in Area Chirurgica e 5 le presenze in Area Ostetrica (+1). Invariata la situazione in Pediatria Covid, dove sono occupati 2 posti letto.

Rispetto al precedente report, in rianimazione figura un solo ricoverato a fronte dei 4 rilevati sette giorni fa.