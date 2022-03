Covid, 105 ricoverati al Riuniti: risalgono i pazienti in rianimazione

Risalgono leggermente i ricoverati nei reparti Covid del Policlinico Riuniti. Secondo il report di questa settimana, sono 105 le presenze registrate, nove in più rispetto al precedente dato.

Nello specifico, 48 sono i positivi presenti in malattie infettive, 23 in pneumologia (+5 rispetto a una settimana fa), 11 in reumatologia (-1), 9 in chirurgia (+2), 5 in ostetricia-ginecologia (+1).

Salgono a 9 (+3) rispetto al report precedente) i pazienti in rianimazione.

Si segnalano inoltre 4 persone in medicina d’urgenza-obi covid. L’età media dei pazienti è di 72 anni.