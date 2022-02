127 ricoverati per Covid al Riuniti di Foggia: 10 in rianimazione, ci sono due bambini in terapia intensiva neonatale

Scende di sette unità il numero dei positivi ricoverati nei reparti Covid del Policlinico Riuniti. Secondo l’ultimo bollettino diramato oggi, sono 127 i posti letto occupati. Rispetto a una settimana fa resta invariato il numero delle persone presenti in malattie infettive (67), mentre scende da 24 a 21 quello dei ricoverati in pneumologia.

Lieve riduzione in rianimazione (da 11 a 10) e in chirurgia (da 8 a 7), mentre in ostetricia-ginecologia si dimezzano le presenze (da 10 a 5). Passano, invece, da 13 a 14 i positivi presenti nel reparto di gastroenterologia, mentre si registra ancora una persona ricoverata in psichiatria.

Nel report figurano anche 2 bambini in terapia intensiva neonatale. Sale a 73 l’età media dei pazienti, il 55% dei quali è di sesso maschile. Infine, si segnalano 7 persone in medicina d’urgenza-obi Covid.