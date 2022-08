Covid, lieve calo di positivi e ricoverati: le province di Lecce e Bari le più colpite

1.838 nuovi casi su 13.278 test giornalieri e otto persone decedute: sono questi i dati del bollettino Covid della Regione Puglia di oggi 30 agosto 2022. La più colpita è la provincia di Lecce con 530 nuovi positivi, segue Bari con 492, Foggia con 275, Taranto con 255, Brindisi con 161 e la Bat con 72. Sono 42 i casi fuori regione, undici in provincia di definizione. Scendono gli attualmente positivi: 20.362, 241 sono ricoverati in area non critica e 14 in terapia intensiva.