Covid in Puglia: scende il numero degli attualmente positivi, ricoveri in lieve calo

Il bilancio del bollettino Covid di oggi 3 aprile 2022 in Puglia è di 4929 nuovi casi su 28456 testi all'infezione da Coronavirus e dieci persone decedute. Ancora una volta è la provincia di Bari a far segnare il numero più elevato di contagi 1596. A seguire Lecce con 1236, Taranto con 653, Foggia con 552, Brindisi con 473 e la Bat con 379. Sono stati registrati altresì 31 casi di residenti fuori regione mentre sono nove i positivi ancora in via di definizione. Scende il numero degli attualmente positivi a 116.641 (ieri era di 118.105). Cinque pazienti in meno ricoverati: 673 in area non critiche e 39 in terapia intensiva.