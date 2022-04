Covid, oltre 100mila positivi in Puglia: 37 lottano in terapia intensiva

Nelle ultime 24 ore, su 7703 test all’infezione da Covid-19 Coronavirus, in Puglia sono stati riscontrati 1368 nuovi positivi al virus. Secondo il bollettino epidemiologico del 18 aprile, sono quattro invece le persone decedute. In provincia di Bari il numero più alto di contagi giornalieri: 485. A seguire Lecce con 298, Brindisi con 162, Taranto con 148, la provincia di Foggia con 138 e la Bar con 118. Quattordici i casi di residenti fuori regione, cinque in via di definizione.

Gli attualmente positivi sono 101.281, mentre le persone ricoverate sono 638, di cui 601 in area non critica e 37 in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza ad oggi sono 1.007.349 i casi totali su 10.248.626 tamponi. Le persone guarite dal Covid sono 897.901, 8167 le persone decedute.

Da febbraio 2020 ad oggi in provincia di Foggia i tamponi risultati positivi e registrati dalle Asl e dal dipartimento Salute, sono stati 149.679. Nel Barese 328.784, in provincia di Lecce 200.473. E ancora, 132.871 nel Tarantino, 93.149 in provincia di Brindisi e 91.912 nella provincia Barletta-Andria-Trani.

Nello stesso giorno dell’anno scorso, erano stati registrati 10201 test e1278 casi positivi.