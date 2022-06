Covid, gli attualmente positivi in Puglia sono meno di 20mila: undici persone lottano in Rianimazione

Oggi 13 giugno in Puglia sono stati registrati 719 nuovi casi su 5523 test giornalieri all'infezione da Covid-19 Coronavirus. Sono invece due le persone decedute. La classifica dei positivi registrati nelle ultime 24 ore vede la provincia di Bari al comando con 239 casi, 151 Lecce, 132 Foggia, 73 la Bat, 65 la provincia di Taranto e 54 il Brindisino. Da assegnare un caso, mentre altri quattro sono residenti fuori regione. Gli attualmente positivi sono 19318, mentre sono 248 le persone ricoverate nei reparti ospedalieri Covid: 237 in area non critica e 11 in terapia intensiva.