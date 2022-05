Covid: 25 persone lottano in rianimazione, in Puglia 93.753 positivi e 551 ricoverati

Altri 2057 nuovi positivi nelle ultime 24 ore su 13680 test giornalieri all'infezione da Covid-19 Coronavirus e tre morti. Questo il bilancio del bollettino Covid di oggi 8 maggio in Puglia. Dei nuovi positivi, 746 riguardano la provincia di Bari, 421 quella di Lecce, 314 Taranto, 230 Brindisi, 208 la Capitanata e 119 la Bat.

Gli attualmente positivi sono 93753 mentre le persone ricoverate sono 551, di cui 526 in area non critica e 25 in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza ad oggi i casi totali sono 1.091.408 su 10.709.137 test eseguiti. Le persone guarite sono 989.306 mentre il numero dei morti sale a 8349. Foggia si avvicina ai 160mila casi.