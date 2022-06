Covid: più positivi rispetto a un anno fa, ma meno vittime e ricoverati

1585 nuovi casi su 11218 test all’infezione da Covid-19 Coronavirus. Sei invece le persone decedute. Questo il bilancio del nuovo bollettino in Puglia diramato nella giornata di oggi 4 giugno rispetto ai morti e ai positivi registrati nelle ultime 24 ore.

Bari resta la provincia che fa registrare più casi con 491. A seguire Lecce con 317, Foggia con 282, Taranto con 251, la Bat con 115 e la provincia di Brindisi con 101 nuovi vasi. Diciannove sono i residenti fuori regione positivi al Covid mentre nove sono di provincia in via di definizione. Complessivamente le persone attualmente positive sono 25.497. Sono 271 i pazienti ricoverati, di cui 255 in area non critica e sedici in terapia intensiva.

Nello stesso giorno dello scorso anno in Puglia si registravano 196 casi su 8339 tamponi, ma nove vittime. Gli attualmente positivi erano 20.248. I ricoverati erano 483.