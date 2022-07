Covid in Puglia: oltre 55mila positivi e 501 persone ricoverate

Il virus non si arresta in Puglia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 2.608 nuovi casi su 13.279 test giornalieri. Sono invece tre le persone decedute. Nel bollettino di oggi 31 luglio 2022, Bari resta la provincia più colpita con 676 positivi al Covid-19 Coronavirus contro i 646 di Lecce, 466 di Taranto, 295 di Brindisi, 264 di Foggia e 187 della Bat. Sono 66 i residenti fuori regione colpiti dal virus mentre otto sono di provincia in via di definizione. Attualmente ci sono 55227 positivi e 501 ricoverati, di cui 486 in area non critica e 15 in terapia intensiva.