Bollettino Covid: scendono positivi e ricoverati in Puglia

2.404 nuovi casi su 15.636 test all'infezione da Covid-19 Coronavirus e sei decessi sono stati registrati nelle ultime 24 ore in Puglia. Come da bollettino del 6 agosto, 637 hanno riguardato la provincia di Bari, 604 quella di Lecce, 346 a Taranto, 316 in Capitanata, 244 nel Brindisino e 176 nella Bat. Quelli fuori regione sono 73 mentre quelli in provincia di definizione otto. Le persone ricoverate in area non critica sono 422 mentre 17 si trovano in terapia intensiva. Gli attualmente positivi sono 46894.