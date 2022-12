Covid, meno di 1000 casi nelle ultime 24 ore: hanno il virus 13661 persone

Sono 931 i nuovi casi registrati oggi 25 dicembre 2022 in Puglia su 6818 test giornalieri. Due le persone decedute.

Lecce è la provincia con il maggior numero di positivi: 266. A seguire Bari con 258, Taranto con 124, Foggia con 120, Brindisi con 81 e la Bat con 59. I residenti fuori regione sono 23.

Le persone attualmente positive sono 13.661, mentre sono 282 i ricoverati nei reparti Covid: 272 in area non critica, dieci in terapia intensiva.