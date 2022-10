Covid in Puglia: oltre 14mila attualmente positivi, 163 pazienti ricoverati di cui 8 in terapia intensiva

Nella giornata di ieri 23 ottobre si sono verificati 1.018 nuovi casi su 8051 test per l'infezione al Covid-19 Coronavirus. Nelle ultime 24 ore per le conseguenze del virus è deceduta una persona. La provincia più colpita è quella di Lecce con 336 casi, a seguire Bari con 306, Brindisi con 117, Taranto con 116, Foggia con 90 e la Bat con 44. Cinque invece i casi di residenti fuori regione, quattro di provincia in via di definizione. Attualmente in Puglia le persone positive sono 14397 mentre sono 163 i pazienti Covid ricoverati nei reparti ospedalieri, di cui 155 in area non critica e otto in terapia intensiva.

Dall'inizio dell'emergenza scoppiata alla fine di febbraio 2020 ad oggi nella regione delle sei province ci sono stati 1.509.728 test positivi su 12.924.122 eseguite. 1.486.183 le persone guarite, 9.148 i morti. Bari è la provincia più colpita con 486.571, poi Lecce con 312.891 e Foggia con 212.303. A Taranto 204.649, 143.342 a Brindisi e 128.911 nella Bat. Quasi 16mila i residenti fuori regione e 5140 quelli di provincia in via di definizione.