Coronavirus, lieve calo di pazienti Covid a 'Casa Sollievo': 167 ricoverati (- 8 in una settimana), 18 in terapia intensiva

Emergenza Coronavirus, lieve calo di pazienti Covid-19 ricoverati a 'Casa Sollievo della Sofferenza' di San Giovanni Rotondo.

Come emerge dal bollettino settimanale diramato questa mattina, nell'ultima settimana è diminuito il numero dei ricoverati affetti da Coronavirus: da 175 a 167, ovvero 8 pazienti in meno. Di questi, 148 sono in trattamento nei reparti di area Covid: 110 in Malattie Infettive, 20 in Pneumologia e 18 sono in cura nella Terapia Intensiva (anche qui si conta una unità in meno).

Ancora, si contano 7 pazienti degenti in altri reparti e 12 in osservazione breve intensiva, cosiddetta 'Area Obi' del pronto soccorso. Un solo paziente è ancora in attesa di tampone. Intanto, dall'ospedale di San Pio viene reiterato l'appello alla popolazione: "Stiamo dando il massimo per assistere tutti i pazienti. Ma aiutateci anche voi: rispettate le raccomandazioni relativew a distanziamento, uso della mascherina, igiene delle mani e limitazione dei contatti personali".